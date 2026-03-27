Karabük'te sürücü kursu müdürü odasında ölü bulundu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sürücü kursu müdürü odasında ölü bulundu.
Merkez Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki sürücü kursunda müdür olarak çalışan Halil K'den (76) haber alamayan çalışma arkadaşları kursa gitti.
Odanın kilitli kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girenler, Halil K'yi hareketsiz halde buldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde, Halil K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından cenazesi morga kaldırılan Halil K'nin, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.