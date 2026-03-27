Hande Erçel havalimanında gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında, ünlü oyuncu Hande Erçel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yurt dışından Türkiye’ye giriş yaptığı sırada, hakkındaki yakalama kararı uyarınca emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Erçel, doğrudan adliyeye sevk edildi. Detaylar...
Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu soruşturması dosyasında adı geçen ünlü oyuncu Hande Erçel, yurt dışından Türkiye’ye döndüğü sırada emniyet birimleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen işlem sonrası Erçel adliyeye sevk edildi.
Soruşturmada 16 kişi hakkında karar
Dosya kapsamında toplam 16 kişi için gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Bu isimler arasında yer alan Hande Erçel’in, soruşturma sürecinde yurt dışında bulunduğu ve bu nedenle hakkında ayrıca yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.
İfade işlemleri İstanbul Adliyesi’nde yapıldı
Türkiye’ye dönüşünün ardından emniyet birimlerince gözaltına alınan Erçel, işlemleri için İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Burada savcılık tarafından ifadesi alınan oyuncunun soruşturma kapsamındaki süreci devam ediyor.
Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi
Soruşturma çerçevesinde Erçel’in saç ve kan örneklerinin incelenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği bildirildi. Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.