Eğlence mekanına silahlı saldırı! 3 kişi öldü, yaralılar var
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir eğlence mekanına silahla ateş açtı.
Saldırıda kurşunlar, iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Cem Özer (49) ve Talip Çakır ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Volkan Berberoğlu, Talip Çakır ve 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Berberoğlu, Özer ve Çakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada, Çakır'ın yakın zamanda polislikten emekli olduğu öğrenildi.