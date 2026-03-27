Başbakan Albin Kurti, Kosova-Türkiye maçı öncesi devreye girdi! Ses getiren "prim" açıklaması
Dünya Kupası yolunda play-off finalinde Türkiye'nin rakibi olan Kosova ilk kez bu turnuvaya gitmek istiyor. Başbakanın galibiyeti teşvik için devreye girdiği Kosova'da tanıdık futbolcular da var.
A Milli Futbol Takımı, sahasında Romanya'yı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Kosova ise deplasmanda Slovakya'yı 4-3 mağlup etti ve finalde ay-yıldızlılar ile eşleşti.
Kosova'da 4 farklı isim gol attı
Ev sahibi ekip Slovakya, 6. dakikada Martin Valjent ile 1-0 öne geçerken, 21. dakikada Veldin Hodza ile Kosova beraberliği yakaladı ve soyunma odasına takımlar 1-1'lik eşitlikle girdi. İkinci yarıya hızla başlayan Slovakya, 46. dakikada Lukas Haraslin ile skoru 2-1'e getirdi. Bir dakika sonra Fisnik Asllani ile Kosova yeniden skoru eşitledi. Kosova, 60. dakikada Florent Muslija ile 72. dakikada Kreshnik Hajrizi'nin golleriyle skoru 4-2 yaparken, 90+4. dakikada David Strelec'in fileleri havalandırmasıyla mücadele 4-3 sona erdi. Bu sonuçla Kosova finale yükselerek A Milli Futbol Takımı'nın rakibi oldu.
Kosova, 2018 ve 2022 Dünya Kupası elemelerine katılmış ancak gruplarından çıkmayı başaramamıştı. Kosova, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nu 2. sırada tamamlamış ve 11 puan toplamıştı.
Başbakan ekibe para dağıtacak
İlk kez tarihi bir başarıya bu kadar yaklaşan Kosova'da Başbakan Albin Kurti, devreye girdi. Kurti, milli takımlarının Dünya Kupası'na katılması halinde futbolculara ve teknik ekibe 1 milyon euro prim vereceğini açıkladı.