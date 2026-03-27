Garanti BBVA'nın "Yatırım Konuşuyoruz" serisine yeni bölümler eklendi

Garanti BBVA'nın yatırım dünyasının temel kavramlarını sade bir dille ele aldığı "Yatırım Konuşuyoruz" serisinin, borsa yatırım fonlarından halka arza kadar çeşitli konuları içeren yeni bölümleri yayımlandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yatırım konularını herkesin anlayabileceği bir çerçevede sunan seri, yeni içerikleriyle finansal okuryazarlığın gelişmesine katkı sağlıyor.

Serinin ilk aşamasında yatırımın temel taşlarını ele alan içeriklerin ardından yeni bölümlerde, yatırım dünyasının daha geniş başlıkları gündeme taşınıyor. Borsaya yeni adım atanların piyasayı kolayca kavrayabileceği içeriklerin yer aldığı bölümlerde, al-sat işlemlerinden emir türlerine, vergilendirme ve stopajdan yatırım fonlarına kadar temel konular net ve anlaşılır şekilde ele alınıyor. Borsanın işleyişi, halka arz süreçleri ve yurt dışı piyasalarına dair bilgiler de izleyicilere aktarılıyor.

Seride, "Borsaya Giriş: Al-Sat Nasıl Yapılır? Emirler Ne İşe Yarar?", "Vergileri Tanıyalım: Yatırımlarda Ne Kadar Stopaj Öderim?", "Yatırım Fonu Nedir? Türleri Nelerdir? Risk ve Getiri Dengesi", "Borsanın Yapısı: Pazarlar ve İşlem Saatleri", "Halka Arz Rehberi: Şirketler Neden Halka Arz Olur?", "Yurt Dışından Hisse Almak: Nasdaq, S&P500 ve ETF'ler", "Fon Dünyasını Yakından Tanıyoruz: Yatırım Fonları Rehberi", "Kim Bu Nitelikli Yatırımcı? Kimler Bu Statüye Girebilir?" yeni bölümlerin başlıkları arasında yer alıyor.

Şirketin çevrim içi video paylaşım platformu YouTube kanalında yayınlanan seri, yatırım dünyasına yeni adım atanların temel kavramları öğrenmesine, mevcut yatırımcıların ise kararlarını daha bilinçli değerlendirmesine yardımcı oluyor.

Ana videolara ek olarak, yatırım dünyasında sık kullanılan kavramları kısa ve anlaşılır şekilde açıklayan "Haftanın Terimi" videoları ile kamera arkası içerikler de serinin parçası olmaya devam ediyor. Bu sayede farklı bilgi seviyelerindeki izleyiciler, yatırım dünyasını kendi hızlarında keşfetme imkanı buluyor.

- "Yatırım dünyasına ilgi duyan kişi sayısı artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, yatırım dünyasına ilgi duyan kişi sayısının hızla artmasına rağmen aynı hızda artan bilgi akışı içinde anlaşılır ve güvenilir bilgiye ulaşmanın her zaman kolay olmayabileceğini belirtti.

Yatırım kavramları, terimler ve süreçlerin pek çok kişi için karmaşık görünebildiğine işaret eden Kezik, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA olarak biz de bu tabloyu bir sorumluluk olarak ele aldık ve herkesin yatırım kararlarını destekleyecek doğru ve anlaşılır bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla Yatırım Konuşuyoruz serisini hayata geçirdik. 'Radikal Müşteri Perspektifi' yaklaşımımız doğrultusunda müşterilerimizi gerçekten dinleyerek ihtiyaçlarını anlamaya ve onlara güvenilir çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz seriyle herkesin yatırım kararlarını bilgiye dayalı şekilde ve riskleri doğru okuyarak değerlendirebilmesine destek olmayı amaçlıyoruz. Yatırım dünyasının temel kavramlarını sade ve anlaşılır bir dille ele alan içeriklerle finansal okuryazarlığın gelişmesine katkı sağlamayı ve müşterilerimizin kendi finansal geleceklerini planlarken daha bilinçli adımlar atmasına destek olmayı hedefliyoruz."