Trump'ın aklından zoru var dedirten an! Sıkışınca spikere asıldı imalı iltifatlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın garip hallerine bir yenisi daha eklendi. Dün akşam Fox News kanalında katıldığı programda İran'daki sivil ölümlerine ilişkin soru karşısında köşeye sıkıştı. Trump sorudan yırtmak için spikere 'eskiden görüştüklerine' dair imalı iltifatlarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Fox News kanalındaki The Five programına da telefonla bağlanarak İran savaşına dair soruları yanıtladı. Programın sunucu Dana Perino İranlı sivillerin insani durumu ve temel ihtiyaçlarıyla ilgili zorlayıcı sorular yöneltmeye başlayınca Trump yanıt veremedi. Bunun üzerine taktik değiştiren Trump, canlı yayında spikere iltifatlara başladı. 

SPİKERE ASILDI İMALI İLTİFATLAR

Spikerin sorusundan kaçmak isteyen Trump, Dana Perino ile geçmişteki görüşmelerini hatırlatıp şunları söyledi:

-"Trump Tower'da yıllar önce birlikte yemek yediğimiz zamanı hatırlıyor musun?
-Hiç değişmemişsin.
-Hatta şimdi daha da güzelsin"

ABD Başkanı, Perino’nun güzelliğine övgüler dizdikten sonra siyasi kariyerine değinerek “Artık bir kadının güzel olduğunu söylemek bile riskli” yorumunu yaptı.

Sunucu ise bu iltifatları mütevazı bir şekilde reddederek makyaj ekibine bağladı. Görüşmenin sonunda Trump kısa bir süre İran halkının durumu konusuna dönse de gıda ve su gibi hayati detaylara değinmeyerek, sorudan kaçmayı başardı.

Trump'ın saçmalıkları : Venezuela'ya başkan olabilirim
ABD Başkanı Donald Trump ayarsız halleri ve gayri ciddi halleri ile bir çok kez dünya medyasına haber oldu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanmasıyla ilgili şunları söyledi:
-"ABD Başkanlığı'ndan sonra sanırım Venezuela'ya gidip başkanlık için aday olabilirim. Venezuela'da beni seviyorlar. Ama bu benim için şimdilik sadece bir seçenek. Harika bir seçenek."

Somaliler aptallar
ABD Başkanı Trump dün de bir ulusa hakaret etti. Trump, "Somalilerin IQ'su çok düşük ve aptallar. Dünyanın en kötü ülkesi olabilir. Paraları yok, hiçbir şeyleri yok. Ülkemize gelip bizi soyuyorlar" dedi.

