İsrailli muhalif liderden olay itiraf: Ordumuz tam bir çöküş içinde

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 28'inci gününe girerken, İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, ordunun stratejisiz bir şekilde çok cepheli bir savaşa sürüklendiğini ve düzenli kuvvetlerin çöktüğünü belirtti.

Abone ol

İşgalci İsrail'in ana muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail ordusunun içinde bulunduğu duruma ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hükümetin askeri politikalarını sert bir dille eleştiren Lapid, "İşin özü şu; hükümet orduyu stratejisi olmadan, araçları olmadan ve çok az askerle çok cepheli bir savaşa gönderiyor." dedi.

RAPORU İFŞA ETTİ: DÜZENLİ KUVVETLER TAM BİR ÇÖKÜŞ İÇİNDE

İsrail Genelkurmay Başkanının hükümete sunduğu raporun detaylarını paylaşan Lapid, şunları kaydetti: "Genelkurmay Başkanı dün kabineye, yedek askerleri seferber etmeye devam etmenin artık bir yolu olmadığını bildirdi. Altıncı ve yedinci turda olan yedek askerleri var. Bu yedek askerler yıpranmış ve tükenmiş durumda. Artık güvenlik zorluklarımıza yanıt veremiyorlar."

Ordudaki personel eksikliğinin altını çizen Lapid, konuya "Genelkurmay Başkanı dün kabineye, düzenli kuvvetlerin tam bir çöküş içinde olduğunu bildirdi. Ordunun görevleri için yeterli askeri yok." sözleriyle işaret etti.

Öte yandan, bölgedeki çatışmalar genişleyerek sürüyor. İran, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık veriyor. Bu süreçte İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Lübnan'da bulunan Hizbullah'ın, İsrail hava savunma sistemlerini şaşırtmak ve etkisiz hale getirmek amacıyla eş zamanlı füze saldırıları düzenlediği bildiriliyor.