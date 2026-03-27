Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'nün kalemini kırdı

Fenerbahçe, son iki sezonda yaşadığı sakatlıklar ve performans düşüklüğü nedeniyle beklentileri karşılayamayan Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı.

SAKATLIKLAR BELİRLEYİCİ OLDU

Büyük umutlarla kadroya katılan milli stoper, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı forma şansı bulamadı. Kritik dönemlerde sahalardan uzak kalması karar sürecinde etkili oldu.

TEKNİK HEYETİN SABRI TAŞTI

Savunma hattında yaşanan rotasyon sıkıntıları ve oyuncunun süreklilik sağlayamaması, teknik heyet ve yönetimin bu kararı almasına neden oldu.

SEZON SONUNDA VEDA

Sarı-lacivertli yönetim, yaz transfer döneminde Çağlar Söyüncü için gelecek teklifleri değerlendirecek ve oyuncunun ayrılığına onay verecek.

RAKAMLAR DİKKAT ÇEKTİ

29 yaşındaki savunmacı bu sezon 14 maçta forma giyerken, son iki sezonda yaşadığı 8 farklı sakatlık nedeniyle toplam 30 karşılaşmayı kaçırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'ın aklından zoru var dedirten an! Sıkışınca spikere asıldı imalı iltifatlar
Trump'ın aklından zoru var dedirten an! Sıkışınca spikere asıldı imalı iltifatlar
Çin'in en büyük çip üreticisi hakkında flaş iddia! İran'a teknoloji sağlıyor mu?
Çin'in en büyük çip üreticisi hakkında flaş iddia! İran'a teknoloji sağlıyor mu?
İran savaşı 3 ayı geçerse tüm dünyayı görülmemiş bir gıda şoku vuracak
İran savaşı 3 ayı geçerse tüm dünyayı görülmemiş bir gıda şoku vuracak
Hayranlarını korkuttu! Cengiz Kurtoğlu hastaneye kaldırıldı
Hayranlarını korkuttu! Cengiz Kurtoğlu hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyon: 3 kişi gözaltında
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyon: 3 kişi gözaltında
Kimin bu İHA'lar? Ordu'dan sonra şimdi de Sakarya'da bulundu
Kimin bu İHA'lar? Ordu'dan sonra şimdi de Sakarya'da bulundu
İran basını duyurdu: 26 kişi hayatını kaybetti
İran basını duyurdu: 26 kişi hayatını kaybetti
Trump'a Hürmüz Boğazı'ndan hediye vermişlerdi! İran'dan son dakika kararı
Trump'a Hürmüz Boğazı'ndan hediye vermişlerdi! İran'dan son dakika kararı
İran paylaştı, ölmeden sadece 23 dakika önce... İşte Hamaney'in son görüntüsü
İran paylaştı, ölmeden sadece 23 dakika önce... İşte Hamaney'in son görüntüsü
FIFA'dan 2 kulübe transfer yasağı! Süper Lig ekibi 3 dönem transfer yapamayacak
FIFA'dan 2 kulübe transfer yasağı! Süper Lig ekibi 3 dönem transfer yapamayacak
DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti
DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti
Abdülhamid Han gemisi, yılın ilk keşif sondajına başladı
Abdülhamid Han gemisi, yılın ilk keşif sondajına başladı