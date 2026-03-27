DÜNYA

Çin'in en büyük çip üreticisi hakkında flaş iddia! İran'a teknoloji sağlıyor mu?

Çin'in en büyük çip üreticisi hakkında flaş iddia! İran'a teknoloji sağlıyor mu?

ABD'li yetkililer, Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi "Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi'nin (SMIC)" İran ordusuna çip üretim teknolojisi sağladığını iddia etti.

The Economic Times'ın ismini açıklamak istemeyen iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Çin menşeli çip üreticisi SMIC'in İran'a bu alanda üretim teknolojisi sağladığı öne sürüldü.

Yetkili, SMIC'in bu araçları yaklaşık bir yıl önce İran'a göndermeye başladığını ve "bunun durduğuna inanmak için hiçbir nedenleri olmadığını" iddia etti.

Diğer yandan bu işbirliğinin "neredeyse kesin olarak SMIC'in yarı iletken teknolojisiyle ilgili teknik eğitimi de içerdiği" savunuldu.

Haberde, SMIC, Çin'in Washington Büyükelçiliği ve İran'ın Birleşmiş Milletler Sözcülüğü'nün, konuyla ilgili sorulara yanıt vermediği belirtildi.

ABD, Aralık 2020'de Çin'in Yarı iletken Üretimi Uluslararası Şirketi'ni (SMIC), Pekin yönetiminin Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun modernize edilmesi yönündeki çabalarının bir parçası olduğu gerekçesiyle kara listeye almıştı.

İran savaşı 3 ayı geçerse tüm dünyayı görülmemiş bir gıda şoku vuracak
İran savaşı 3 ayı geçerse tüm dünyayı görülmemiş bir gıda şoku vuracak
Hayranlarını korkuttu! Cengiz Kurtoğlu hastaneye kaldırıldı
Hayranlarını korkuttu! Cengiz Kurtoğlu hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyon: 3 kişi gözaltında
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyon: 3 kişi gözaltında
Kimin bu İHA'lar? Ordu'dan sonra şimdi de Sakarya'da bulundu
Kimin bu İHA'lar? Ordu'dan sonra şimdi de Sakarya'da bulundu
İran basını duyurdu: 26 kişi hayatını kaybetti
İran basını duyurdu: 26 kişi hayatını kaybetti
Trump'a Hürmüz Boğazı'ndan hediye vermişlerdi! İran'dan son dakika kararı
Trump'a Hürmüz Boğazı'ndan hediye vermişlerdi! İran'dan son dakika kararı
İran paylaştı, ölmeden sadece 23 dakika önce... İşte Hamaney'in son görüntüsü
İran paylaştı, ölmeden sadece 23 dakika önce... İşte Hamaney'in son görüntüsü
FIFA'dan 2 kulübe transfer yasağı! Süper Lig ekibi 3 dönem transfer yapamayacak
FIFA'dan 2 kulübe transfer yasağı! Süper Lig ekibi 3 dönem transfer yapamayacak
DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti
DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti
Abdülhamid Han gemisi, yılın ilk keşif sondajına başladı
Abdülhamid Han gemisi, yılın ilk keşif sondajına başladı
Bakan Kurum, ABD'de temaslarda bulundu
Bakan Kurum, ABD'de temaslarda bulundu
ABD Başkanı Trump: İran benden 7 gün istedi, onlara 10 gün süre verdim
ABD Başkanı Trump: İran benden 7 gün istedi, onlara 10 gün süre verdim