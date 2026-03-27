DÜNYA

Çin, ABD'ye karşı "ticaret engeli" soruşturması başlattı

Çin, ABD'nin tarifeleri yeni bir yasal zemine dayandırmak üzere başlattığı soruşturmalara karşı, bunların haksız ticaret engeli oluşturduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin "kapasite fazlası" ve "zorla çalıştırma" gerekçeleriyle başlattığı soruşturmalara karşı, Çin Dış Ticaret Yasası ve Yabancı Ticaret Engellerini Soruşturma Yönetmeliği hükümleri uyarınca "ticaret engeli" soruşturması başlatıldığı belirtildi.

ABD'nin uygulamaları ve tedbirlerinin haksız olduğu, küresel tedarik zincirlerini akamete uğratacağı ve yeşil enerji ürünlerinin ticaretini olumsuz etkileyeceğinin ifade edildiği açıklamada, Çin'in ilgili sanayi sektörlerinin çıkarlarını kararlılıkla koruyacağı vurgulandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayanağı olan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkemenin söz konusu kararının ardından, Trump'ın geçen yıl "karşılıklı tarifler" kapsamında birçok ülkeye getirdiği gümrük vergileri hükümsüz hale gelmiş, binlerce şirket ABD yönetimine dava açarak ödenen vergilerin iadesini talep etmişti.

301. madde soruşturmaları

Washington yönetimi, bunun üzerine, tarifeleri yeni bir yasal zemine dayandırmak üzere 11 Mart'ta aralarında Çin, Avrupa Birliği, Meksika ve Hindistan'ın olduğu 16 ekonomiye, "imalat sektöründe yapısal kapasite fazlasını" gerekçe göstererek, 12 Mart'ta ise yine aralarında Çin'in de olduğu 60 ekonomiye "zorla çalıştırılan iş gücüyle üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları" gerekçesiyle, ABD Ticaret Yasası'nın 301. maddesi uyarınca soruşturmalar başlatıldığını duyurmuştu.

1974 tarihli ABD Ticaret Yasası'nın 301. maddesi, ABD başkanına, uluslararası yasayı ihlal eden bir yabancı hükümetin herhangi bir eylemi, politikası veya uygulamasının etkilerini bertaraf etmek üzere tarifeli ve tarifesiz misilleme dahil uygun önlemleri alma yetkisini veriyor.

