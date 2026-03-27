Suudi Arabistan: Riyad ve Doğu Bölgesi'nde 6 füze ile 13 İHA'ya müdahale edildiğini duyurdu

Suudi Arabistan, hava sahasına giren füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, başkent Riyad bölgesine 6 balistik füze ile saldırı düzenlendiği, füzelerden 2'sinin düşürüldüğü belirtildi. Diğer 4 füzenin ise Körfez sularına ve boş arazilere düştüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Riyad bölgesinde 10, Doğu Bölgesi'nde ise 13 İHA'nın imha edildiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Riyad bölgesinde İHA'ların imha edilmesinin ardından, askeri bir tesisin yakınlarına şarapnel parçaları düştüğü, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı ifade edildi.