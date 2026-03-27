Hayranlarını korkuttu! Cengiz Kurtoğlu hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'ndan hayranlarını endişelendiren bir haber geldi. Cengiz Kurtoğlu, dün akşam burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda usta şarkıcının iki damarının tıkalı olduğu tespit edildi.

1 AY SONRA MÜDAHALE EDİLECEK

2. Sayfa'nın haberine göre, Cengiz Kurtoğlu'nun tıkalı damarlarından birine stent takıldı. Diğerine ise 1 ay sonra müdahale edileceği belirtildi.

Sanatçının genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.