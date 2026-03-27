Arabesk dünyasının acı kaybı: Orhan Esen yaşamını yitirdi
Türk sanat müziğinden arabeske kadar pek çok türde iz bırakan usta sanatçı, besteci ve müzik öğretmeni Orhan Esen yaşamını yitirdi. Acı haberi sanatçının yeğeni sosyal medya üzerinden paylaştı.
Türk müziğinin üretken kalemi ve emektar öğretmeni Orhan Esen’den acı haber geldi. Sanatçı kimliğinin yanı sıra eğitimci yönüyle de takdir toplayan Esen, hayatını kaybetti. Detaylar...
Acı haberi alan sevenleri yasa boğulurken, sanatçının yeğeni tarafından duyurulan vefat haberi sosyal medyada büyük üzüntüye yol açtı.
"KALP KRİZİNDEN KAYBETTİK"
Esen'in resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan yeğeni; "Dayım Orhan Esen'i kalp krizinden kaybettik. Tüm sevenlerine buradan duyuruyorum." sözleriyle vefat haberini duyurdu.
Sanatçının, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Esen'in bestelerini, Adnan Şenses, Cengiz Kurtoğlu ve Güllü gibi pek çok isim tarafından seslendirilmişti. Esen, "Nihavent Gecesi" adlı eseriyle de tanınıyor.