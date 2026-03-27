BIST 12.628
DOLAR 44,46
EURO 51,29
ALTIN 6.334,01
HABER /  DÜNYA

Trump'a Hürmüz Boğazı'ndan hediye vermişlerdi! İran'dan son dakika kararı

İRAN savaşında barış görüşmeleri ile serinleyen ateş yeniden körüklendi. İran Devrim Muhafızları son dakika haberini duyurdu. Dünya petrolünün can damarı Hürmüz Boğazı tamamen kapatıldı. Tahran yönetimi şimdiye kadar Hürmüz'den kontrollü geçişe izin veriyordu. Hatta barış görüşmelerinde Trump'a 'hediye' olarak 8 ABD gemisinin geçişine izin vermişlerdi. Yeni kararla hediye de kontrollü geçiş de bitti.

Abone ol

İRAN'dan bugün Hürmüz Boğazı'yla ilgili tüm hesapları altüst edecek ve petrol fiyatlarını çıldırtacak yeni bir karar geldi. Tahran yönetimi stratejik bir hamle olarak Hürmüz Boğazı üzerinde bir süredir "kontrollü geçiş" rejimi uyguluyordu. Hatta ABD ile müzakereler sırasında Trump'ın deyimiyle 'hediye' vermişler 8 tankerin geçişine müsade etmişlerdi. İran hem esnek geçişi hem hediye devrini tümden bitirdi. Bölgedeki çatışma atmosferinin derinleşmesiyle birlikte İran Hürmüz Boğazı'nı tümden kapattı.

HÜRMÜZ'Ü KAPATTIK GEÇENİ...

Trump'a Hürmüz Boğazı'ndan hediye vermişlerdi! İran'dan son dakika kararı - Resim: 0

PETROL FİYATLARINI SARSACAK
İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki 'kontrollü geçişi' bitirmesi dünya petrol ve doğal gaz sevkiyatının yaklaşık beş katından birinin geçtiği rotanın tamamen devre dışı kalması anlamına geliyor. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklama şöyle:

-“İsrail-ABD'ye giden gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini tamamen durdurduk.
-İsrail-ABD düşmanlarının müttefikleri ve destekçilerine ait limanlara giden veya bu limanlardan gelen tüm deniz taşımacılığı, herhangi bir koridor üzerinden veya herhangi bir hedefe doğru yasaklanmıştır.
-Boğazı geçme girişimlerine sert bir karşılık verilecektir”

ABD üslerini vuracağız boşaltın
Savaşı yeniden alevlendiren İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD güçlerine saldırıların devam edeceğini ve bölgedeki ülkelerdeki sivillere ABD askerlerinin konuşlandığı alanları derhal terk etmeleri uyarısında bulundu. Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu yazılı açıklamasu şöyle:

-"Bölgenin saygıdeğer halkı, İranlı sivilleri acımasızca öldüren ve şahsiyetlere suikast düzenleyen Amerikan terörist güçlerini ve gaspçı rejimi nerede bulursak bulalım ortadan kaldırma görevimiz olduğundan, zarar görmemeniz için Amerikan güçlerinin konuşlandığı bölgeleri derhal terk etmenizi tavsiye ederiz."

ÖNCEKİ HABERLER
