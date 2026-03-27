İran savaşı 3 ayı geçerse tüm dünyayı görülmemiş bir gıda şoku vuracak

İRAN savaşı ABD ve İsrail arasında olsa da sonuçları tüm dünyayı sarsıyor. BM Gıda ve Tarım örgütünden (FAO) gelen son açıklama felaketin kapıda olduğunu ortaya koydu. İran savaşı 3 ayı geçerse gıda stoklarını vuracak ve görülmemiş bir şok dünya ülkelerini vuracak.

Abone ol

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Orta Doğu’daki gerilimin merkez üssü haline gelen Hürmüz Boğazı’ndaki lojistik aksamaların sadece enerji sektörünü değil, küresel gıda güvenliğini de tehdit ettiğini duyurdu.

FAO Başekonomisti Máximo Torero, boğazdaki olası uzun süreli bir kapanmanın dünya genelinde "yıllardır görülmemiş sistematik bir şok" yaratabileceği konusunda uluslararası toplumu uyardı.

PETROL TARIMI VURACAK

Başekonomist Torero’nun paylaştığı verilere göre, bölgedeki çatışma ve belirsizlikler nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndan geçen tanker trafiği şimdiden yüzde 90’dan fazla oranında azaldı. Bu dramatik düşüş, sadece petrol sevkiyatını değil, tarımsal üretim için hayati önem taşıyan girdi maliyetlerini de doğrudan etkiliyor. Torero, dünya genelindeki çiftçilerin bu kesintiler nedeniyle hızla artan operasyonel maliyetlerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

"SADECE BİR ENERJİ ŞOKU DEĞİL"

Hürmüz Boğazı’ndaki krizin genellikle sadece enerji piyasaları üzerinden okunduğuna dikkat çeken Torero, durumun gıda güvenliği boyutuna vurgu yaptı. "Bu sadece bir enerji şoku değil" ifadesini kullanan FAO yetkilisi, enerji maliyetlerindeki artışın ve lojistik hatlardaki kopuşun gıda tedarik zincirinde sistematik bir kırılmaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

ÜÇ AY KRİTİK EŞİK: STOKLAR TÜKENEBİLİR Mİ?

Küresel gıda arzının mevcut durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Máximo Torero, şu an için dünya genelindeki gıda stoklarının yeterli seviyede olduğunu ifade etti. Ancak bu iyimser tablonun bir zaman kısıtı olduğuna dikkat çeken Torero, boğazdaki kesintilerin üç ay veya daha uzun sürmesi halinde dengelerin tamamen değişebileceğini vurguladı.

FAO’ya göre, lojistik hatlardaki bu denli büyük bir tıkanıklık, gıda ürünlerinin tarladan sofraya ulaşma sürecindeki maliyetleri artırarak küresel gıda enflasyonunu körükleme riski taşıyor. Başekonomist, Hürmüz Boğazı gibi stratejik bir geçiş noktasının kapalı kalmasının, son yıllarda küresel ekonomide benzeri görülmemiş bir arz krizini tetikleyebileceğinin altını çizdi.