Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldık

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve araçları ile İsrail'in kuzeyini hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e karşı saldırıların sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Beyda, Deyr Siryan, Taybe, Dibil, Kantara ve Beyt Lif beldelerinde İsrail askerleri ve İsrail ordusuna ait araçların, birçok Merkava tankının roketler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı bildirildi.

Deyr Siryan beldesinde bir İsrail tankının hedef alınmasına ilişkin de bir video paylaşıldı.

İsrail'in kuzeyine de saldırıların sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, Metula, Margaliot ve Kiryat Şimona yerleşimlerinin İHA ve roketlerle vurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürürken, Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerine ve İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılarına devam ediyor.

Hizbullah, dün, İsrail hedeflerine 94 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu açıklamanın, eski İran lideri Ali Hamaney'in resmi sosyal medya hesaplarından Hizbullah'ın "canlı ve büyüyen bir hareket" olarak nitelendirilmesinin hemen ardından gelmesi dikkati çekti

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.