HABER /  DÜNYA

İran'dan kara harekatı iddiaları üzerinden ABD'ye gözdağı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a "kara saldırısına hazırlandığına" dair iddialara ilişkin, "Bölgedeki üslerinde kendi askerlerini bile koruyamayan ve onları otellerde ve parklarda saklayan ABD, bizim topraklarımızda onları nasıl koruyabilir?" dedi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin İran'a kara saldırısı planları yaptığına dair iddiaları değerlendirdi.

Kalibaf, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bölgedeki üslerinde kendi askerlerini bile koruyamayan ve onları otellerde ve parklarda saklayan ABD, bizim topraklarımızda onları nasıl koruyabilir?"

ABD medyası, Savaş Bakanlığının (Pentagon), Amerikan ordusunun 82. Hava İndirme Tümeni'nden binlerce askeri İran'la savaş dolayısıyla Orta Doğu'ya göndermeye hazırladığını yazmıştı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, önceki gün X sosyal medya platformundaki hesabından Farsça ve Arapça olarak paylaştığı mesajında, "Düşmanın tüm faaliyetlerini gözetliyoruz. İran düşmanları bir bölge ülkesi ile İran adalarından birini işgale hazırlanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kalibaf, bu tür bir girişim halinde ismini açıklamadığı söz konusu Körfez ülkesinin bütün altyapısının hiçbir sınır olmadan hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra ABD'nin bölgedeki üslerini ve hedeflerini füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu. Amerikan The New York Times gazetesi, üslerin ağır hasar görmesi nedeniyle birçok ABD askerinin bölge genelindeki otellere ve ofis alanlarına taşındığını yazmıştı.

