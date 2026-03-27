İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi daha öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği ikinci baskında bir Filistinliyi daha öldürdüğü belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı özel bir tim Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi ve Filistinlilere doğrudan ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Sufyan Ahmed Salih Ebu Leyl'in (46) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail askerleri, sabah erken saatlerde de Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, saldırıda 1 Filistinli ölmüş, bir kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

