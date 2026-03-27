Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Bursa'da 728 kilo 500 gram sentetik ecza ham maddesinin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, A.K, S.K, B.O. ve B.G.Ö'yü yakaladı.

Zanlıların ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 728 kilo 500 gram sentetik ecza ham maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

