ABD'nin alıkoyduğu Nicolas Maduro ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı

ABD'nin Venezuela'da alıkoyduğu Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma sırasında Maduro destekçileri ile karşıt görüşe sahip göstericiler arasında karşılıklı sloganlar atılırken yaşanan arbede, çok büyümeden New York polisi tarafından engellendi.

Abone ol

Venezuela’nın devrik Devlet Başkanı Nicolas Maduro, narkoterörizm dahil ağır suçlamalarla yargılanıyor.

Maduro ve eşi, sabah erken saatlerde New York'un Brooklyn kentinde tutulduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden alınarak Manhattan'daki mahkemeye getirildi.

Duruşmada, Maduro'nun New York'ta hapse atılmasına neden olan uyuşturucu kaçakçılığı davasındaki yasal masraflarının Venezuela hükümeti tarafından ödenmesine engel bir durumun olup olmadığı tartışıldı.

İDDİALARI REDDETTİ

Maduro ve eşinin avukatları, Venezuela hükümetinin söz konusu dava için gönderdiği paranın kullanılmasına ABD hükümeti tarafından izin verilmemesinin, Maduro'nun anayasal haklarını ihlal ettiğini savundu.

Savcılık kanadı, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Venezuela'dan gelen paranın, söz konusu yargılamada kullanılmayacağını öne sürerken, Yargıç Alvin Hellerstein, Güney Amerika ülkesiyle ABD hükümeti arasında yeniden diplomatik ilişkilerin başladığını, dolayısıyla Maduro'nun mahkeme masrafları için gönderilen fonların da salıverilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Yargıç, tartışmanın ardından herhangi bir karar açıklamadan duruşmayı sonlandırdı.

TARİH SONRA BELLİ OLACAK

Yargıç, kararını ve bir sonraki duruşmanın tarihiyle ilgili daha sonra bilgilendirme yapacağını belirtti. Maduro ve eşi Cilia, mahkeme sonrası konvoy eşliğinde tekrar Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne geri götürüldü.

CEZAEVİ KOŞULLARI: 'DÜNYADAKİ EN ZOR YERLERDEN BİRİ'

Maduro ve eşi Cilia Flores, New York’taki Metropolitan Cezaevi'nde tutuluyor. Burası daha önce Ghislaine Maxwell ve Sean Combs gibi yüksek profilli isimlere de ev sahipliği yapmıştı.

Ancak cezaevi, kötü koşullarıyla sık sık eleştiriliyor. Avukatlar ve eski mahkumlar, tesisi 'insanlık dışı' ve 'tehlikeli' olarak tanımlıyor.

Yüksek profilli tutukluların genellikle günde 23 saat hücrede kaldığı, sınırlı iletişim ve kısıtlı hareket imkanına sahip olduğu belirtiliyor.

TECRİT UYGULANIYOR

Maduro’nun da güvenlik gerekçesiyle tecrit koşullarına yakın bir rejimde tutulduğu, eşiyle dahi doğrudan görüşemediği ifade ediliyor.

Cezaevinde sunulan yemeklerin kalitesi de tartışma konusu.

Bazı dava dosyalarında, bozuk veya böcekli gıdalar verildiği iddia edilirken, yetkililer bu suçlamaların bir kısmını reddediyor.