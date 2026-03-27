İran'dan Mücteba Hamaney mesajı: Güvenlik nedeniyle ortaya çıkmıyor

Ali Hamaney'in ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetmesi sonrası Uzmanlar Meclisi tarafından yerine seçilen Mücteba Hamaney'in görüntü vermemesinin tamamen güvenlik gerekçelerinden kaynaklandığı açıklandı.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından yerine seçilen oğlu Mücteba Hamaney’in kamuoyu önüne çıkmaması, spekülasyonlara yol açtı.

İran’ın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bahreini, İran basınına yaptığı değerlendirmede, Mücteba Hamaney’in gözlerden uzak kalmasının nedeninin tamamen güvenlik olduğunu belirterek, “Yokluğu güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

İran liderinin ülkeyi yönetmeye devam ettiğini vurgulayan Bahreini, Hamaney’in sağlık durumunun da iyi olduğunu dile getirdi.

"YARALI AMA İYİ" DENİLMİŞTİ

13 Mart’ta İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Mücteba Hamaney’in durumuna ilişkin soruya yanıt vermişti.

Bekayi, “Yaralı ama iyi. İlk konuşmasını ne zaman yapacağını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN AÇIK TEHDİT

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, ABD merkezli X platformundaki paylaşımında, daha önce İsrail tarafından düzenlenen suikastlarla öldürülen İran ve Hamas liderlerinin fotoğraflarını paylaştı.

Ohana’nın, Mücteba Hamaney’in fotoğrafını da listeye ekleyerek “Onların yolunda ilerleyenler onların yolunda giderler” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise Kol Barama radyosuna verdiği röportajda, İran’ın yeni lideri için sert ifadeler kullandı. Cohen, “Mücteba Hamaney yürüyen bir ölü” dedi.