MSB kaynaklarından "İncirlik'te sirenlerin çaldığına" ilişkin paylaşımlar hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık kaynakları tarafından, sosyal medyada yer alan "Adana İncirlik'te konuşlu 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda sirenlerin çaldığına" dair paylaşımlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir"

Açıklamada, "Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir." ifadeleri yer aldı.

