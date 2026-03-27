Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 29, 30 ve 31. haftada oynanacak maçların programı açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 29, 30 ve 31. haftanın maç programı açıklandı. Ligin 31. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi netlik kazandı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü oynanacak.

Süper Lig’de 29, 30 ve 31. hafta fikstürü şöyle:

29. hafta
10 Nisan Cuma
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor

11 Nisan Cumartesi
14.30 Rams Başakşehir - Gençlerbirliği
17.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor
20.00 Kayserispor - Fenerbahçe

12 Nisan Pazar
14.30 Konyaspor - Fatih Karagümrük
17.00 Göztepe - Kasımpaşa
20.00 Galatasaray - Kocaelispor

13 Nisan Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
20.00 Eyüpspor - Samsunspor

30. hafta
17 Nisan Cuma
20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
20.00 Antalyaspor - Konyaspor

18 Nisan Cumartesi
14.30 Fatih Karagümrük - Eyüpspor
17.00 Kocaelispor - Göztepe
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

19 Nisan Pazar
14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
17.00 Samsunspor - Beşiktaş
20.00 Trabzonspor - Rams Başakşehir

20 Nisan Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Kayserispor

31. hafta
24 Nisan Cuma
20.00 Rams Başakşehir - Kasımpaşa

25 Nisan Cumartesi
14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK
17.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor
20.00 Göztepe Antalyaspor

26 Nisan Pazar
14.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

27 Nisan Pazartesi
17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor
20.00 Konyaspor - Trabzonspor
20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük

MSB kaynaklarından "İncirlik'te sirenlerin çaldığına" ilişkin paylaşımlar hakkında açıklama
MSB kaynaklarından "İncirlik'te sirenlerin çaldığına" ilişkin paylaşımlar hakkında açıklama
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
İspanya'da kamu çalışanlarının haftalık çalışma saati 37,5'tan 35'e indirildi
İspanya'da kamu çalışanlarının haftalık çalışma saati 37,5'tan 35'e indirildi
Çiftçilere 8,7 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere 8,7 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Başakşehir'de zincirleme kaza: 4 cezaevi aracı çarpıştı yaralılar var
Başakşehir'de zincirleme kaza: 4 cezaevi aracı çarpıştı yaralılar var
Amed Sportif Faaliyetler'den "transfer yasağı" açıklaması
Amed Sportif Faaliyetler'den "transfer yasağı" açıklaması
İsrail'in Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde lisede deney yapan öğrenciler dehşeti yaşadı! Patlamada 4 öğrenci yaralandı
Beylikdüzü'nde lisede deney yapan öğrenciler dehşeti yaşadı! Patlamada 4 öğrenci yaralandı
Filistinliler, cuma namazını İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle kapatılan Mescid-i Aksa'nın çevresinde kıldı
Filistinliler, cuma namazını İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle kapatılan Mescid-i Aksa'nın çevresinde kıldı
TOBB: Şubat’ta kurulan şirket sayısı yüzde 15 geriledi
TOBB: Şubat’ta kurulan şirket sayısı yüzde 15 geriledi
Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldık
Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldık
5G destekli akıllı ulaşım sisteminin ilk uygulaması İstanbul'da başlatıldı
5G destekli akıllı ulaşım sisteminin ilk uygulaması İstanbul'da başlatıldı