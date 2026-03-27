İncirlik Üssü'nde siren sesleri: MSB'den açıklama geldi

Adana’daki İncirlik Üssü’nden yükselen siren seslerinin sosyal medyada hızla yayılması üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından jet hızıyla yalanlama geldi. Bakanlık, bölgede herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirterek, durumun "yanlış alarm" kaynaklı olduğunu duyurdu.

İncirlik Üssü’nden gelen siren sesleri dijital mecralarda kısa süreli bir paniğe yol açtı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı, dezenformasyonun önüne geçmek amacıyla sürece anında müdahale etti.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Sosyal medyada yayılan "İncirlik'te saldırı mı var?" iddiaları üzerine MSB kaynakları şu net bilgileri paylaştı:

Siren seslerinin duyulmasının ardından yapılan incelemelerde, üsse yönelik herhangi bir dış tehdit veya güvenlik ihlali saptanmadı.

Bakanlık açıklamasında, paylaşımlara konu olan durumun teknik bir hata sonucu oluşan bir "yanlış alarm" olduğu değerlendirmesine yer verildi.