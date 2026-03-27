HABER / EKONOMİ

Çiftçilere 8,7 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 737 milyon 16 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Alın terine değer, toprağa bereket katmak için üreticileri desteklediklerini belirten Yumaklı, "8 milyar 737 milyon 16 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, bitkisel üretim temel desteği için 8 milyar 630 milyon 47 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 98 milyon 926 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için 5 milyon 743 bin 500 lira ve hayvan gen kaynakları desteği için 2 milyon 299 bin 500 lira ödeme yapılacak.

Temel destek ile diğer desteklere ait ödemeler, kimlik numarasının son hanesi "4" olan üreticiler için bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Başakşehir'de zincirleme kaza: 4 cezaevi aracı çarpıştı yaralılar var
Amed Sportif Faaliyetler'den "transfer yasağı" açıklaması
İsrail'in Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde lisede deney yapan öğrenciler dehşeti yaşadı! Patlamada 4 öğrenci yaralandı
Filistinliler, cuma namazını İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle kapatılan Mescid-i Aksa'nın çevresinde kıldı
TOBB: Şubat'ta kurulan şirket sayısı yüzde 15 geriledi
Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldık
5G destekli akıllı ulaşım sisteminin ilk uygulaması İstanbul'da başlatıldı
Cimbom'da Hakan Çalhanoğlu bombası! İşte masadaki o rakam
Suudi Arabistan: Riyad ve Doğu Bölgesi'nde 6 füze ile 13 İHA'ya müdahale edildiğini duyurdu
İsrailli muhalif liderden olay itiraf: Ordumuz tam bir çöküş içinde
Çocuklarını okula götürmek için evden çıktı dehşeti yaşadı! "Ölmekten korkuyorum"
