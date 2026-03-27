BIST 12.631
DOLAR 44,46
EURO 51,26
ALTIN 6.330,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Beylikdüzü'nde lisede deney yapan öğrenciler dehşeti yaşadı! Patlamada 4 öğrenci yaralandı

Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesindeki laboratuvarda deney sırasında meydana gelen patlamada 4 öğrenci yaralandı.

Abone ol

Beylikdüzü Barış Mahallesi'ndeki lisede, öğrencilerin kimya laboratuvarında gazların tepkimesiyle ilgili deney yaptıkları sırada ufak çaplı patlama oldu. Deney yapan 4 öğrenci, yüzlerinden ve ellerinden hafif yaralandı. İhbar üzerine okula polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü'nde lisede deney yapan öğrenciler dehşeti yaşadı! Patlamada 4 öğrenci yaralandı - Resim: 0

Yaralanan öğrencilerden 2'si ayakta tedavi edilirken, 2 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Beylikdüzü'nde lisede deney yapan öğrenciler dehşeti yaşadı! Patlamada 4 öğrenci yaralandı - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
