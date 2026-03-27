TOBB: Şubat’ta kurulan şirket sayısı yüzde 15 geriledi

TOBB verilerine göre, Şubat 2026’da kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre 3,3 artarak 9 bin 432’ye yükseldi, kapanan şirket sayısı ise 5,8 azaldı. İlk iki ayda şirket kuruluşları 1,9 artarken kapanışlar 12,2 geriledi. Kuruluşlarda İstanbul ilk sırada yer aldı, ticaret ve inşaat sektörleri öne çıktı. Yabancı ortaklı şirketlerde sermaye payı 85,1 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) yayımladığı 2026 yılı Şubat ayına ilişkin “Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri”ne göre, şirket kuruluşlarında yıllık bazda artış kaydedilirken, kapanan şirket sayısında düşüş görüldü. Veriler, girişimcilik eğiliminde sınırlı artışa işaret ederken, gerçek kişi işletmelerindeki kapanışların yükselmesi dikkat çekti.

YILLIK BAZDA KURULUŞLAR ARTTI, KAPANIŞLAR AZALDI

Şubat 2026’da kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 3,3 artarak 9 bin 432’ye yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı 5,8 azaldı. Buna karşın kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı 24,8 artış gösterdi.

Ocak-Şubat dönemini kapsayan ilk iki aylık verilerde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Buna göre, kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 artarken, kapanan şirket sayısı 12,2 geriledi. Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı 24,2 azaldı, gerçek kişi ticari işletme sayısında ise kayda değer bir değişim görülmedi.

AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Şubat ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında gerileme yaşandı. Ocak ayına kıyasla kurulan şirket sayısı 15,1 azaldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı da 16,6 düşüş gösterdi.

Buna karşılık kurulan kooperatif sayısı aynı dönemde 27,4 artış kaydetti. Kapanan şirket sayısı aylık bazda 1,1 artarken, kapanan kooperatif sayısı 23,3, kapanan gerçek kişi işletme sayısı ise 13,3 azaldı.

ŞİRKET TÜRLERİNDE LİMİTEDLER AĞIRLIKTA

Şubat ayında kurulan 9 bin 432 şirketin 913’ü anonim, 8 bin 513’ü limited şirket olarak kaydedildi. Aynı ayda 149 kooperatif kuruldu.

İlk iki ay toplamında ise 20 bin 813 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşti. Bu dönemde kurulan 18 bin 645 limited şirket, toplam sermayenin 73,2’sini oluştururken, 1.902 anonim şirketin payı 26,8 oldu.