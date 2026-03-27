Cimbom’da Hakan Çalhanoğlu bombası! İşte masadaki o rakam

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu hamlesine dair verdiğin metin, Mart 2026 itibarıyla spor basınındaki sıcak gelişmeleri oldukça net özetliyor. Ancak küçük bir düzeltme yapmak gerekirse; İtalyan basını ve güncel raporlar, Galatasaray'ın maaşta değil, Inter'e teklif edilecek bonservis bedelinde 10 milyon Euro sınırını belirlediğini işaret ediyor. Hakan'ın Inter'deki mevcut maaş yükü ise yaklaşık 12 milyon Euro civarında seyrediyor.

Abone ol

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için yeniden devreye girdi.

ORTA SAHAYA YILDIZ TAKVİYE

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu transferini bu kez sonuçlandırmayı hedefliyor. Daha önce Inter'in kapısını çalan Galatasaray, bu girişimlerden sonuç alamamıştı.

INTER TEKLİFLERE AÇIK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter, sözleşmesini uzatmayan milli futbolcu için yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Kulübün 15-20 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.

10 MİLYON EURO SINIRI

Galatasaray yönetimi ise 32 yaşındaki yıldız için maaş konusunda üst limitini belirledi. Sarı-kırmızılıların Hakan Çalhanoğlu için 10 milyon euro seviyesinin üzerine çıkmayacağı ifade edildi. Bu sezon Inter formasıyla 26 maçta görev alan milli futbolcu, 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.