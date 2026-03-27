Sadettin Saran kararını verdi! 4 ismi takımdan gönderecek
Süper Lig’de bu sezon Galatasaray’ın arkasında kalan Fenerbahçe’de, kadro planlaması başladı. Olağanüstü seçim kararına rağmen başkanlığını devam ettirmek isteyen Sadettin Saran, göndereceği isimleri belirledi.
Şampiyonluk için ciddi transferler yapması beklenen sarı-lacivertliler, beklentilerin altında kalan futbolcularla da yollarını ayıracak. Sadettin Saran’ın bu doğrultuda 4 isimle vedalaşması bekleniyor.
Sabah’ta yer alan habere göre; Sadettin Saran ve yönetimi, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred ve Edson Alvarez’le yollarını ayıracak.
Edson Alvarez’in satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alan sarı-lacivertliler diğer 3 futbolcunun ayrılığından 33 milyon euro civarında gelir elde etmeyi planlıyor.
Yönetimin özellikle Jayden Oosterwolde transferinden ciddi bir gelir beklediği kaydedildi.