Evlenecek gençlere büyük destek! SGK uzmanından faizsiz kredi müjdesi...
Evlenecek gençlere verilen faizsiz kredi desteği 150 bin TL’den 250 bin TL’ye çıkarıldı. 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli sunulan kredi için yaş, gelir ve mülkiyet şartları aranıyor. Başvurular e-Devlet ve resmi site üzerinden yapılırken, çiftlerin karşılıklı onayı gerekiyor. Ayrıca eğitim ve danışmanlık programına katılım da zorunlu tutuluyor.
Evlenecek gençlere yönelik devlet destekli kredi programında yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yürütülen sistemin detaylarını anlattı.
Yılmaz, fonun gelir kaynaklarına ilişkin şu bilgileri verdi:
“Bakıldığı zaman Aile ve Gençlik Bankası var, dijital bir banka. Bunun gelirleri Gabar'da bulunan petrol keza Karadeniz gazının satışlarından elde edilen belli bir rakamı buradaki sosyal, dijital bankaya aktarılıyor. Daha sonrasında da sosyal olaraktan bu gibi gereksinimlere harcanıyor.”
Kredi Tutarı Artırıldı: 250 Bin TL’ye Çıktı
Daha önce 150 bin TL olarak uygulanan evlilik kredisi tutarı artırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte kredi miktarı 250 bin TL’ye yükseltildi.
Emin Yılmaz, kredi şartlarını şöyle açıkladı:
“Bununla ilgili evlilik kredisi geçtiğimiz dönemde başladı ve o zaman 150.000 TL kredi veriliyordu. 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vade üzerinden veriliyordu. Buradaki rakam 250.000 TL’ye arttırıldı.”