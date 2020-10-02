BIST 1.145
DOLAR 7,77
EURO 9,11
ALTIN 476,26
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Stokları eritmek amacıyla tüm kitaplar maliyet fiyatına, tam 500 kitap hepsi tek fiyat: 5 TL

NASA astronotları için 23 milyon dolarlık tuvalet

Demirören Haber Ajansı

Gelecekte yapılacak Ay ve Mars görevleri için uygun olup olmadığını belirlemek için NASA astronotlarının 23 milyon dolar (178 milyon TL) değerindeki tuvaleti test edilecek.

Abone ol

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli NASA astronotlarının, 23 milyon dolar değerindeki tuvaleti, gelecekte yapılacak Ay ve Mars görevleri için uygun olup olmadığını test edeceği belirtildi.

Geliştirilen tuvaletlerin kadın anatomisine daha iyi uyum sağlamak için tasarlandığı ifade edildi.

Astronotların geliştirilen tuvaletten memnun kalmaları halinde 2024 yılında yapılacak Ay görevinde kullanılabileceği bildirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan, Ermenistan özel kuvvetlerine ait karargahı ele geçirdi
Azerbaycan yoğun bombardıman başlattı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (2 Ekim 2020)
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi ortaya çıktı
İstanbul metrosunda korkunç ölüm
A Milli Takım kadrosu açıklandı!
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray genç kalecisi Berk Balaban'ı Ankaraspor'a kiraladı
İzmir'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Ertem Şener Beyaz TV'den istifa etti! Derin Futbol'u da bıraktı
İstanbul Taksim'de çarşaflı erkek paniği
Beyaz Saray: Trump’ın hafif semptomları var
Bodrum'da iğrenç görüntü! Gündüz vakti erkekler hayasızca ilişkiye girdi
Yorumlar