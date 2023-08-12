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Münevver Karabulut cinayetinde 'mayasız ayin' iddiası! Rezan Epözdemir'in açıklamaları olay oldu

Cem Garipoğlu davası, mezarının açılması talebinin reddedilmesiyle birlikte yeniden gündem oldu. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Münevver Karabulut'un öldürülme nedenleri arasında "mayasız ayin" iddiasının olabileceğini söyledi. Epözdemir, "Yahudi Mayasız Ayini'ne göre 18 yaşına gelmiş bir erkeğin bakire bir kızı öldürerek rüştünü ispat etmesi gerekiyor." dedi.

İstanbul’da 14 yıl önce Münevver Karabulut’u öldüren ve tutulduğu cezaevinde ölü bulunan Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebi, Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.

Karabulut ailesinin avukatı olan Rezan Epözdemir, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk oldu. Epözdemir, Karabulut'un öldürülme nedenleri arasında "mayasız ayin" iddiasının da olduğunu söyledi. 

Münevver Karabulut, 2009 yılında İstanbul Başakşehir’de Cem Garipoğlu’nun ailesine ait evde öldürülmüştü. Katil zanlısı Cem Garipoğlu, cinayetten 197 gün sonra yakalanmıştı. Garipoğlu, 2014’te tutuklu olduğu cezaevinde intihar etmişti.

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