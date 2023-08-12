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Engelli oğunu ellerinden bağlayıp eve kitledi! Görüntülere yürekler dayanmadı

İstanbul Büyükçekmece'de 22 yaşındaki engelli oğluna kötü davrandı iddia edilen kadın oğlunun elini kelepçeledi, eve kitledi. Polise ihbar edilen kadın gözaltına alındı.

Olay, Mimaroba’da yaşandı. İddiaya göre yüzde 90 zihinsel engelli raporu olan oğlu E.Ö.’ye kötü davranan Gönül A., oğlunun ellerini de kelepçeledi. Dün komşuları tarafından eli kelepçeli şekilde camdan fotoğrafı çekilen E.Ö. için Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, savcılık talimatıyla anneyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Gönül A., emniyete götürülürken görüntülenmemek için kendisinin ve çocuğunun yüzünü kapatmaya çalıştı. Kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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