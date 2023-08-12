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KÜLTÜR VE SANAT

'Çok güzel hareketler bunlar 2' oyuncularının Tamer Karadağlı videosu sosyal medyada gündem oldu

'Çok güzel hareketler bunlar 2' oyuncularının Tamer Karadağlı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla oyuncu Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmasını eleştirdiği video sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu ve Youtuber Metin Pıhlıs, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmasını eleştirdi.

Pıhlıs'in de yer aldığı videoda oyuncular, Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın dizisindeki repliklerini tekrar etti, Karadağlı'nın ingiliz aksanını taklit etti. Video, çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

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