Muazzez Abacı'dan kötü haber! Kalp krizi geçirdi

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdi. Sanatçının haberini söz yazarı Seda Akay sosyal medyadan duyurdu.

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının yapılan müdahalenin ardından kalbine stent takıldığı öğrenildi.

Abacı’nın sağlık durumunun stabil olduğu ve tedavisinin bir süre daha hastanede süreceği belirtildi. Söz yazarı Seda Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abacı'nın kalp krizi geçirdiğini ve kendisinin haberi duyurmasını ilettiğini söyledi.

Instagram'dan açıklama yapan Akay, “Canım Abacıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır. Abacı ile telefon görüşmemiz sonrasında sevenlerine duyurmamı istedi. Şükür tedavisi normal odada sürdürülüyor. Ben ara ara buradan sağlık haberlerini vereceğim. Şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR? 

Türk sanat müziğinin efsane seslerinden Muazzez Abacı, 7 Kasım 1947’de Ankara’da doğdu. Abacı, 1970’li yıllarda sahneye adım atarak kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Kariyeri boyunca sayısız albüme imza atan sanatçı, “Ümit Töreni”, “Kimseye Etmem Şikayet”, “Sensiz Saadet Neymiş”, "Vurgun" gibi eserlerle hafızalara kazındı. Türk sanat müziğine getirdiği kendine özgü yorumla adını unutulmazlar arasına yazdıran Muazzez Abacı, devlet sanatçısı unvanına da sahip sanatçılar arasında yer alıyor.

