BIST 10.943
DOLAR 42,05
EURO 48,59
ALTIN 5.450,94
HABER /  SPOR

UEFA dev finallere aday olan stadyumları açıkladı! Türkiye'den 2 stat listede

UEFA dev finallere aday olan stadyumları açıkladı! Türkiye'den 2 stat listede

UEFA, 2028 ve 2029'daki turnuva finallerinin ev sahipliğine aday statları ilan etti. 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park aday oldu. 2029 UEFA Avrupa Ligi finalinin adayları arasında Ankara 19 Mayıs Stadı yer aldı.

Abone ol

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'den 2029 UEFA Avrupa Ligi finali için Ankara 19 Mayıs Stadı'nın, 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın aday olduğu belirtildi.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın, Fransa'daki Lyon Decines, Parc des Princes, İtalya'daki Juventus Stadı ve Romanya'daki Bükreş Ulusal Arena ile birlikte final organizasyonu için aday olduğu aktarıldı.

2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın yanı sıra Lyon Decines, İspanya'daki Bilbao San Mames ve İsviçre'deki Basel St. Jakob Park statlarının adaylar arasında yer aldığı kaydedildi.

UEFA Yönetim Kurulu, finallere ev sahipliği yapacak statları Eylül 2026'da açıklayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çini sanatçısı Hamza Üstünkaya vefat etti
Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çini sanatçısı Hamza Üstünkaya vefat etti
Özgür Özel'in 5,5 milyonluk kırmızı kart iddiası sonrası savcılık soruşturma başlattı
Özgür Özel'in 5,5 milyonluk kırmızı kart iddiası sonrası savcılık soruşturma başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir.
Rusya alenen tehdit etti! ''Birileri nükleer denemelere başlarsa biz de aynısını yapacağız''
Rusya alenen tehdit etti! ''Birileri nükleer denemelere başlarsa biz de aynısını yapacağız''
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu yarın açılıyor! Bakan Uraloğlu: 831 milyon lira tasarruf sağlayacağız
Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu yarın açılıyor! Bakan Uraloğlu: 831 milyon lira tasarruf sağlayacağız
Reha Muhtar davasında karar çıktı! Velayet anneye verildi...
Reha Muhtar davasında karar çıktı! Velayet anneye verildi...
Hakemlere bahis soruşturması! PFDK kararları açıkladı, Zorbay Küçük, Melih Kurt...
Hakemlere bahis soruşturması! PFDK kararları açıkladı, Zorbay Küçük, Melih Kurt...
Japonya'nın başı ayılarla belada! Ayı saldırılarıyla mücadele etmek için lisanslı avcıların işe alınması planlanıyor
Japonya'nın başı ayılarla belada! Ayı saldırılarıyla mücadele etmek için lisanslı avcıların işe alınması planlanıyor
Telefonunda yüklü olanlar dikkat! O uygulamalar casus olabilir...
Telefonunda yüklü olanlar dikkat! O uygulamalar casus olabilir...
Kuveyt Türk'e Global Finance'tan "Türkiye'nin En İyi İslami Finans Kuruluşu" ödülü
Kuveyt Türk'e Global Finance'tan "Türkiye'nin En İyi İslami Finans Kuruluşu" ödülü
ABB'nin konser harcamaları davası: İlk duruşma tarihi belli oldu
ABB'nin konser harcamaları davası: İlk duruşma tarihi belli oldu