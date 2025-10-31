Kazakistan'da BDT üyesi ülkelerin savunma bakanları toplandı

Kazakistan'ın Almatı şehrinde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Üye Ülkelerin Savunma Bakanları Konseyi’nin 85. Toplantısı yapıldı.

Abone ol

Kazakistan Savunma Bakanı Dauren Kosanov'un ev sahipliğinde Almatı'da düzenlenen toplantıya Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Kırgızistan Savunma Bakanı Ruslan Mukambetov, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Tacikistan Savunma Bakanı İmamali Sabırzade ve Özbekistan Savunma Bakanı Şuhrat Halmuhamedov katıldı.

Bakanlar toplantıda, konseyin mevcut "askeri işbirliği konseptinin" uygulanmasını ele aldı.

Milli orduların muharebe kabiliyetinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine ilişkin konuların masaya yatırıldığı toplantıda, başta askeri eğitim alanı olmak üzere radyasyon, kimyasal ve biyolojik güvenliğin sağlanması alanlarında deneyimler değerlendirildi.

Toplantıda, üye ülkelerin askeri eğitiminde "tarihi hafızanın" korunmasının öneminin altını çizildi.

Toplantı sonunda BDT Savunma Bakanları Konseyi'nin 2026 yılı çalışma planı ile işbirliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesini amaçlayan bir dizi belge imzalandı.