POLİTİKA

Numan Kurtulmuş 'PKK sevdanız nereden geliyor?' sorusu üzerine komisyonu terketti

Numan Kurtulmuş 'PKK sevdanız nereden geliyor?' sorusu üzerine komisyonu terketti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’in bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Partili Erhan Usta’nın kendisine “PKK sevdanız nereden geliyor?” demesi üzerine bütçe salonunu terk etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis'in 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumda kavga yaşandı.

TBMM bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunda İYİ Parti Grup Sözcüsü Erhan Usta, Kurtulmuş’a “TBMM Başkanı olarak PKK sevdanız nereden geliyor, anlamıyorum” dedi.

Bu sözlere tepki gösteren Kurtulmuş “Ben yedi ceddi ortada olan bir adamım. Bugünün adamı değilim. Bu söylenen sözü çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum. Hadsizliktir. Ben PKK sempatizanı değilim. Bu şovu sürdürmeyin. Ben bu salondan kalkıyorum” diye yanıt verdi ve komisyonu terketti.

