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MSB: Sınırda 2'si PKK/KCK, 2'si FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

MSB: Sınırda 2'si PKK/KCK, 2'si FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

TÜRKİYE'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK/KCK, 2'si FETÖ üyesi 9 kişi yakalandı. İşte bakanlıktan yapılan açıklama...

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK/KCK, 2'si FETÖ üyesi 9 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK/KCK, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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