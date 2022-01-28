MİT'ten PKK'ya nokta atışı! Sözde Özel Kuvvet Sorumlusu öldürüldü

MİT'ten PKK'ya nokta atışı operasyonu. Son dakika haberine göre PKK'nın Sincar bölgesinde PKK Özel Kuvvet Sorumlusu Sileman Şema Yusuf öldürüldü.Abone ol
Milli İstihbarat Teşkilatı’nca terör örgütü PKK’ya Irak’ın Sincar bölgesinde nokta operasyonu düzenlendi. PKK/KCK kontrolündeki Sincar’ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Azad kod adlı Sileman Şemo Yusuf’un bulunduğu araç hedef alındı. Nokta atışı ile vurulan araçta bulunan Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK/KCK kontrolündeki Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde, terörist Sileman Şemo Yusuf'un bulunduğu araca operasyon düzenledi.
Nokta atışı ile vurulan araçtaki terörist etkisiz hale getirildi.
YBŞ'nin sözde genel sorumlusu PKK mensubu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan da MİT'in Ağustos 2021'deki nokta operasyonu ile Sincar'da etkisiz hale getirilmişti.