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Taziye evinde 11 saatlik rehine krizi! Doktor hayatını kaybetti: Yaralılar var

Taziye evinde 11 saatlik rehine krizi! Doktor hayatını kaybetti: Yaralılar var

JAPONYA’da evine taziye ziyaretine gelen sağlık çalışanlarına saldıran bir kişinin, 2 sağlık çalışanını yaraladığı ve zanlının 11 saat rehin aldığı 1 doktorun ise hayatını kaybettiği açıklandı.

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Japonya'nın Saitama eyaletinde rehine krizi yaşandı. Sağlık çalışanlarının annesini kaybettiği için evine taziyeye gelmesinin ardından 60 yaşındaki erkek zanlı, 2 sağlık çalışanına saldırdı, 1 doktoru rehin aldı. Zanlı, av tüfeği ile fizyoterapist olduğu öğrenilen sağlık çalışanını karnından vurarak diğer sağlık personelini ile göz yaşartıcı sprey ile yaraladı. Zanlının rehin aldığı doktorun 44 yaşında olduğu ve doktoru 11 saat rehin tuttuğu öğrenildi.

Polis, eve düzenlenen operasyonun ardından zanlının tutuklandığını ve rehin alınan doktorun ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Doktorun ölüm nedeni henüz bilinmezken, göz yaşartıcı sprey ile saldırıya uğrayan sağlık çalışanının durumunun iyi olduğu ancak silahla yaralanan fizyoterapistin dururumun ciddi olduğu belirtildi.

Bölgedeki okullar tatil edildi
Rehine krizinin yaşandığı evin çevresinde yaşayan sakinler güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, bölgedeki ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca polis saldırganın eylemi neden gerçekleştirdiğini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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