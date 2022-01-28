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Adıyaman'da ağrıları artan yaşlı adam için 12 kilometre karda yürüdüler

Adıyaman'da ağrıları artan yaşlı adam için 12 kilometre karda yürüdüler

ADIYAMAN’ın Sincik ilçesinde bir hastanın ilaçlarını alabilmek için hasta yakınları ve komşuları 12 kilometre yürüdü.

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Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyünde yaşayan 75 yaşındaki böbrek hastası Mahmut Karaman’ın ilacı bitince ağrıları arttı. Karaman, Sincik ilçe merkezindeki eczaneyi arayarak raporlu olarak sürekli kullandığı ilacı kendisine göndermelerini istedi. Ancak bir haftadır aralıksız yağan kar nedeniyle köy yolu kapalıydı.

Eczane görevlileri ilacı İl Özel İdare ekiplerine teslim ederek hastaya ulaştırmalarına istedi. Özel idare ekipleri bir günlük çalışmanın ardından kar kalınlığının yer yer 3 metreye yaklaştığı Hüseyinli köyü Yüksekova mezrasına ancak ulaşabildi. Ağrıları artan yaşlı adamın yardımına yakınları ve komşuları yetişti.



2 metre kar
Mahmut Karaman'ın ilacın almak için yola çıkan Mehmet Toprak ve arkadaşları karda batmamak için ayaklarına taktıkları hedik ile 4 saatlik yürüyüşün ardından 6 kilometre uzaklıktaki Yüksekova mezrasına ulaştı. Mahmut Karaman'a ait ilaç alarak Hüseyin'i köyüne geri döndüler. Toplam 8 saatlik yürüyüşün ardından Mahmut Karaman’a ilaçlar teslim edildi.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığını dile getiren Mehmet Toprak, ayaklarındaki hedik ile yol açtıklarını söyledi. Mahmut Karaman, ilaçları getirdikleri için teşekkürlerini iletti.

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