BIST 2.007
DOLAR 13,66
EURO 15,22
ALTIN 788,54
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da kız arkadaşını sokakta dövüp defalarca bıçakladı! Çığlıkları duyanlar koştu

İstanbul'da kız arkadaşını sokakta dövüp defalarca bıçakladı! Çığlıkları duyanlar koştu

İSTNABUL'da iddiaya göre bir kişi, kız arkadaşını önce sokakta darp etti. Ardından bindikleri takside defalarca bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı kadın taksi sürücüsü tarafından hastaneye götürüldü. Kadın yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Pendik'te dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre şoförlük yapan Ramazan Su (40), evlenmek üzere olduğu kız arkadaşı Nermin Celep (44) ile amcasına ait evden çıktı ve taksi çağırdı. Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Su, daha sonra kız arkadaşını sokak ortasında darp etmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu.

Vatandaşların ayırdığı çift ardından taksiye binerek, sokaktan ayrıldı. Ramazan Su ve Nermin Celep taksiyle bir süre ilerledikten sonra tekrar kavga etmeye başladı. Bu sırada Ramazan Su, elindeki bıçakla Nermin Celep'i taksinin içinde defalarca bıçakladı. Şüpheli, yaya olarak olay yerinden kaçarken, taksi sürücüsü ağır yaralanan kadını hastaneye götürdü. 



Gözaltına alındı
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan Su'yu yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan Su, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli Ramazan Su, alınan ifadesinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek. 

ÖNCEKİ HABERLER
EPDK 2022 için doğal gaz tüketim tahminini açıkladı
EPDK 2022 için doğal gaz tüketim tahminini açıkladı
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Ece Erken evlilikleri kaç kere evlendi oğlu Eymen'in babası kimdir?
Ece Erken evlilikleri kaç kere evlendi oğlu Eymen'in babası kimdir?
Düzceli motorcu camileri tanıtmak için Almanya'dan Türkiye'ye bisikletle geldi
Düzceli motorcu camileri tanıtmak için Almanya'dan Türkiye'ye bisikletle geldi
ATO'dan enflasyon ve zam yağmuru uyarısı
ATO'dan enflasyon ve zam yağmuru uyarısı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba açıklama! İttifak partileri de ismi de değişiyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba açıklama! İttifak partileri de ismi de değişiyor
Odun ziyan olmasın diye yakmak yerine asarak idam ediyorlardı
Odun ziyan olmasın diye yakmak yerine asarak idam ediyorlardı
Şafak Mahmutoğlu'nun eski eşi Benan Kocadere ve çocukları kimdir?
Şafak Mahmutoğlu'nun eski eşi Benan Kocadere ve çocukları kimdir?
Koronavirüse ağız ve burundan yerli aşı! 2 yıl koruyacak
Koronavirüse ağız ve burundan yerli aşı! 2 yıl koruyacak
Samuray kılıçlı vahşette flaş karar!
Samuray kılıçlı vahşette flaş karar!