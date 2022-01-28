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Samuray kılıçlı vahşette flaş karar!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Samuray kılıçlı vahşette flaş karar!

 ATAŞEHİR'de geçtiğimiz kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz (27) hakkında mahkemece yapılan aylık tutukluluk incelemesinde, Boz'un tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi. 

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Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Can Göktuğ Boz hakkında  dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapıldı.

Mahkeme, sanık Boz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu şüpheli Can Göktuğ Boz 25 Şubat 2022'de hakim karşısına çıkacak.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Can Göktuğ Boz'un Ataşehir'de 9 Kasım 2021'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürdüğü belirtiliyor. İddianamede sanık Boz'un önceden tanımadığı, aralarında herhangi bir husumet bulunmayan ve tartışma yaşanmayan maktulü, içgüdüsel tatmin amacıyla 6 adet öldürücü nitelikte olacak şekilde birden fazla kesici delici aletle, nedensiz yere salt öldürmüş olmak için öldürdüğü değerlendirmesi yapılıyor.

İddianamede Boz'un olaya müdahale etmek isteyen kişiye de "Yaklaşma sana da saplarım" şeklinde tehditte bulunduğu belirtiliyor. 

İddianamede Can Göktuğ Boz'un "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Silahla tehdit" ve "Yasak bıçaklar ve diğer aletleri vahim miktarda bulundurma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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