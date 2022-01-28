Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir ne iş yapar boşandığı ilk eşi kimdir?

Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi ve aynı zamanda avukat olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de sahibi olduğu balıkçıda saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Henüz 42 yaşında olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ilk eşi Benan Kocadereli ve Ece Erken'i yasa boğdu. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, ne iş yapar, ilk eşi Benan Kocadere kimdir, kaç tane çocuğu var?

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Ece Erken ile 2021 yılında sürpriz bir şekilde, sade bir nikah ile evlenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırı sonucu ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. 5 kişi tarafından Yeşilköy'de silahlı saldırıya uğrayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Son sözler ile bana yardım edin oldu. Ölüm haberini alan Ece Erken ise sözleri ile yürek burktu. Ölen eşinin ardından 'Ben onu çok seviyorum, nasıl yaşayacağım! dedi. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından hayatı merak konusu oldu. 42 yaşında olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu aslen Rizeli ve iki kız çocuğu babası. İlk eşi Benan Kocadereli'den olaylı bir şekilde boşanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu 2021 yılında Ece Erken ile evlenmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu bugün Rize'de toprağa verilecek.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na 7 el silah eden 5 zanlıdan ikisi yakalandı Cinayetin nedeni milyonluk gayrimenkul satışından istenen 100 bin liralık komisyon olduğu iddia edildi.

Yeşilköy'de silahlı saldırı: Eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ece Erken'in yürek burkan sözleri: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıda vefat etmesi ardından gözler eşi Ece Erken'e çevrildi. Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, eski patneri Ece Erken'in acı haberin ardından, "Ben onu çok seviyorum, nasıl yaşayacağım!" dediğini açıkladı.

Ece Erken ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de Bodrum'da nikah masasına oturmuştu.



Sürpriz bir kararla evlenen ikili güzel haberi, "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” mesajıyla duyurmuştu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir: Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı ve vefat ettiğinde 42 yaşındaydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2021'in Haziran ayında sunucu Ece Erken ile nikah masasına oturmuştu.

İlk eşi, çocuklarının annesi Benan Kocadere kimdir:

Benan Kocadereli, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nun eski eşidir. Geçtiğimiz yaz ünlü sunucu Ece Erken'le dünyaevine giren avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Benan Kocadereli ile 15 yıllık evliliklerini kısa süre önce noktalamıştı. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu var.

Kocadereli eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirtip ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı.