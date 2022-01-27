Kar nedeniyle İstanbul'da camiye sığınan haham İsrail'e döndü

Şiddetli kar yağışı nedeniyle jandarma ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarılarak İstanbul Havalimanı’ndaki camiye sığınan İsrailli haham İsrael Elbom, seferlerin normale dönmesinin ardından ülkesine döndü.

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Yahudiler için helal sertifikası olarak kabul edilen Koşer sertifikasyonu için denetleyici olarak İstanbul'da bulunan İsrailli haham İsrael Elbom, üç gün önce işlemlerini tamamladıktan sonra ülkesine gitmek için İstanbul Havalimanı'na hareket etti. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan Elbom, jandarma ekipleri tarafından mahsur olduğu yerden kurtarılarak İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Camii'ne getirildi. Geceyi camide geçiren haham, sabah kar yağışının durmasının ardından şehirde bir otele götürüldü.

"Herkes çok iyi davrandı bana"

İstanbul Havalimanı’ndaki seferlerin normale dönmesinin ardından haham Elbom, ülkesi İsrail'in başkenti Tel Aviv’e girmek üzere yeniden havalimanına geldi. Havalimanında basın mensuplarına o gece yaşadıklarını anlatan haham İsrael Elbom, “10 saat karda mahsur kaldık ve askeriye geldi bizi kurtararak otele götürdü. Fakat götürdükleri yer otel değildi bir camiydi. Orada uyudum. 5 saat camide kaldım. Sabah ibadet ettim. Herkes çok iyi davrandı bana. Hepimiz için şimdi ve gelecek zamanlar için savaş değil barış istiyorum. Müslümanlar ve herkes için bunu istiyorum. Dünya böylece daha güzel olacak. Camideki tek Yahudi bendim. Camide çok iyi hissettim. Oradaki insanlar çok iyiydi. İlk kez bir camiye girdim. İyi ve rahat hissettim orda. Birbirimize seversek, birbirimize gülümser ve daha iyi davranırsak her şey güzel olacak” şeklinde konuştu.

62 yaşındaki haham daha sonra tarifeli seferle ülkesi İsrail'e döndü.