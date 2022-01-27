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Başsavcılıktan Nuri Gökhan Bozkır açıklaması

Başsavcılıktan Nuri Gökhan Bozkır açıklaması

Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bozkır'ın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde bulunduğunu açıkladı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın işlemlerinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde devam ettiğini duyurdu.

Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, bulunduğu Ukrayna’dan Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Türkiye'ye getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Bozkır ile ilgili açıklama yaptı. Savcılığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* 18/12/2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, olayın faillerinden olduğu değerlendirilen Nuri Gökhan Bozkır isimli şüpheli, hakkında çıkartılan kırmızı bülten araması kapsamında 10/07/2019 tarihinde Ukrayna ülkesinde yakalanmış, yakalandığı tarihten bu yana şüphelinin Ülkemiz adli makamlarına iadesi için iade başvuruları yapılmıştır.

"27 Ocak'ta gözaltına alındı"

- Şüpheli Nuri Gökhan Bozkır, hakkındaki iade başvurularımız karşısında Ülkemize iade edilmesinin önüne geçebilmek için Ukrayna adli makamlarına başvurular yapmış ise de Ukrayna adli makamlarınca 18/12/2020 tarihinde şüphelinin iadesine dair karar verilmiştir.

- Şüpheli, hakkında alınan iade kararı yasal olarak kesinleşmeden Ukrayna adli makamlarının denetiminden kaçmış olup, Milli İstihbarat Teşkilatının düzenlediği bir faaliyet kapsamında Ülkemize getirtilerek 27/01/2022 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın emri ile gözaltına alınmıştır.

- Şüpheli hakkındaki soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde devam etmektedir.

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