BIST 1.998
DOLAR 13,65
EURO 15,23
ALTIN 787,99
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için geliyor!

Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için geliyor!

Fenerbahçe uzun zamandır beklenen sol bek transferini bitirdi. Sarı-lacivertliler, Reims'le Ghislain Konan transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Abone ol

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak an itibarıyla lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde 5. sırada yer alan Fenerbahçe, aradığı kanı sonunda buldu. Sarı-lacivertliler, Reims forması giyen sol bek Ghislain Konan'ı kadrosuna katmak için artık gün sayıyor.

Kısa süre içinde İstanbul'a gelecek
Fanatik'in haberine göre, Sarı-lacivertlilerin İstanbul'a getirmeyi planladığı ilk isim Ghislain Konan. Fabrizio Angileri, Toni Lato, Jannes Horn gibi isimlerle de görüşen yönetimin son kararı Konan olmuştu. Yönetim, hem Reims hem de oyuncu ile anlaştı. 26 yaşındaki sol bekin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da lokomotifin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi
Adana'da lokomotifin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yunanistan'da Miçotakis hükümeti güven oylamasına gidiyor
Yunanistan'da Miçotakis hükümeti güven oylamasına gidiyor
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına cevap
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe uyarısı: Felaket habercisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe uyarısı: Felaket habercisi
Ukrayna'da katliam! Silah arkadaşlarını öldürdü
Ukrayna'da katliam! Silah arkadaşlarını öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik MGK toplantısında Rusya-Ukrayna vurgusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik MGK toplantısında Rusya-Ukrayna vurgusu!
Rusya, Ukrayna sınırına sevkiyata devam ediyor
Rusya, Ukrayna sınırına sevkiyata devam ediyor
Türkiye 27 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 27 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
İlyas Reis eşi ve çocukları kimdir ne zaman öldü çocukları kaç tane?
İlyas Reis eşi ve çocukları kimdir ne zaman öldü çocukları kaç tane?