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Adana'da lokomotifin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da lokomotifin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde tren yolundan geçmeye çalışan 70 yaşındaki adam lokomotifin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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ADANA'nın Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde yasak olan bölgeden tren yoluna giren Haydar Çelik (70), yoldan geçmeye çalıştığı sırada lokomotif çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çelik, rayların kenarına savruldu.

Kazayı yapan lokomotifin makinisti durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çelik'in öldüğünü belirledi. Çelik'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza haberini alan Çelik'in yakınları geldikleri tren yolunda gözyaşlarına boğuldu.

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