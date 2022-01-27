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Meral Akşener'in sağlık durumu nasıl?

Meral Akşener'in sağlık durumu nasıl?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, koronavirüse yakalanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, koronavirüse yakalanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. 

Müsavat Dervişoğlu, “Sağlık durumunun çok iyi olduğunu, mevcut durumun rutin prosedürlerden kaynaklandığını ve en yakın zamanda aramızda olacaklarının müjdesini de aziz milletimizle paylaşıyorum" dedi.

Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine eşiyle birlikte bir hafta karantinada olacaklarını duyuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini ileten Müsavat Dervişoğlu, “Sağlık durumunun çok iyi olduğunu, mevcut durumun rutin prosedürlerden kaynaklandığını ve en yakın zamanda aramızda olacaklarının müjdesini de aziz milletimizle paylaşıyorum” dedi.

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